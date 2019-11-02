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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
110 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

110 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Düzensiz göçmenlerden görüntülerÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram ve Gülpınar köylerinde operasyon gerçekleştirdi.Ekiplerce, Afganistan uyruklu 110 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, bir kamyonet ve bir otomobile el konuldu.Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Akalan Nani Akkale 

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