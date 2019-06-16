11 yaşındaki lösemi hastası Eren: “Dışarı çıkınca bisiklet sürmek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum” İzle

-Eren'in su içmesi

-Annesi ve Eren'le röportaj

-Doktorla röportaj

-Eren'in tabletle oynaması

-genel detay



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Bursa'dan İstanbul'a tedavi için gelen 11 yaşındaki lösemi hastası Eren Tumur, 7 aydır tedavi görüyor. Durumu riskli olan Eren için ailesi yetkililerden ve vatandaşlardan donör bulunması için yardım bekliyor. Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Tumur, “Dışarı çıkınca bisiklet sürmek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum” dedi.

11 yaşındaki 5’incı sınıf öğrencisi Eren Tumur, yaşadığı bir takım rahatsızlıklardan dolayı ailesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesine getirildi.

Tumur, doktorların yaptığı tahliller üzerine lösemi hastalığı olduğunu öğrendi. Daha sonra Tumur, tedavi edilmek üzere İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye getirildi.

7 ay boyunca kemoterapi tedavisi gören Eren için doktorlar ilk olarak ilik naklinin gerekli olduğunu söyledi.



Yapılan tahliller sonunda aile bireylerinde ilikleri Eren'e uymadığı anlaşıldı. Çaresiz kalan aile duyarlı vatandaşlarından yardım bekliyor. “Türkök ve Kızılay’a kan bağışında bulunmasını istiyorum” Hastalığı hiç fark etmediklerini söyleyen Eren’in annesi Semra Tumur, “Birden bire boğazları şişti. Biz bademcik diye şüphelendik. Doktora geldiğimiz de bademcik olmadığını öğrendik. Lösemi hastalığıymış. Karın ve boğaz şişliği ile bu hastalığın teşhisi konuldu. 24 Kasım’dan beri yani yaklaşık 7 aydır tedavi oluyoruz. Çok uzun süren bir hastalık. Morali hep yüksek olacak, hep iyi şeyler düşünecek ve hep gülecek. Bu ona daha iyi moral oluyor. Hastaneden çıktıktan sonra beraber piknik yapmak, enfeksiyonsuz bir yerde rahat şekilde gezebilmek istiyoruz. Kendisi de bisikletiyle gezmeyi ve kırlarda dolaşmayı çok istiyor. İnşallah iyileşecek bunları da yapacağız. Eren gibi bir sürü çocuklar var. Hepsi ilik nakli için yardım bekliyor. İnsanlardan duyarlı olmasını, Türkök ve Kızılay’a kan bağışında bulunmasını istiyorum. Nice Erenler bekliyor. Onlara da şifa olsun benim çocuğuma da inşallah” dedi.

“İlik nakli ile iyi sonuçlar alınıyor” “Aileyi taradık. Ailede herhangi bir donör bulamadık” diyen Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Tanyeli, “Hastalığı lösemi. Bu tip hastalarda kemik ilik nakli ile iyi sonuçlar alınıyor. O yüzden de nakil yapmak istiyoruz. Tanısı konuk tedavisi yapılan bir hastamız. Kendisi Bursa’dan geliyor. Tedavinin bir bölümünü Uludağ Üniversitesinde arkadaşlarımız tarafından gayet iyi bir şekilde yapıldı. Ancak hastalığında direnç noktaları var. Riski yüksek bir hasta. Hastalığını tekrarlaması kuvvetli muhtemel bir hasta o yüzden de Kök hücre nakil için aday. Biz buna kemik ilik naklide diyebiliriz. Aileyi taradık. Ailede herhangi bir donör bulamadık. Türkök’e giriyoruz. Orada da bulamadık. Şu anda dünya bankalarına müracaat ettik. Bir yandan da ailenin etrafını taramaya devam ediyoruz. Aile bir kampanya başlattı. Donör bulmak üzere. Türkiye’de bu tip kampanyalar işe yarıyor. İnşallah buluruz. Bizde naklini yaparak onun tedavisinde iyi bir noktaya geliriz” diye konuştu.

“Dışarı çıkınca bisiklet sürmek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum” İyileştiğinde top oynamak ve bisiklete binmek istediğini söyleyen Eren Tumur, “7 aydır arkadaşlarımı görmüyorum. Onları çok özledim. Dışarı çıkınca bisiklet sürmek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum. Bu hastalıkta olan arkadaşlarım üzülmesinler bende aynısını yaşıyorum. Geçecek biliyorum. 2 senelik bir tedavi süreci var” ifadelerinde bulundu.

