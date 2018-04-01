11 yaşındaki kemancı Almanya’da birinci oldu İzle

-Eroğlu'nun konuşması

-Eroğlu'nun yarışmada çaldığı keman görüntüsü



( ADANA - HD)- Elifsu Eroğlu, Almanya’nın Baden - Württemberg eyaletinde düzenlenen ‘Musıcal Fıreworks’ yarışmasında keman kategorisinde birincilik elde etti ADANA



- Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde düzenlenen ‘Musıcal Fıreworks’ yarışmasında keman kategorisinde Türkiye’yi temsil eden 11 yaşındaki Elifsu Eroğlu birinci oldu. Elifsu Eroğlu, 5 yıl önce ailesinin teşvikiyle keman eğitimi almaya başladı.

Daha sonra, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde okumaya başlayan Eroğlu, son 2 yıldır ise profesyonel olarak keman çalmaya başladı.

Eroğlu, dünya çapında birçok yarışmaya da katılarak dereceler elde etti. 11 yaşındaki kemancı, son olarak 26-31 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Mühlacker kentinde düzenlenen Musical Fireworks Baden- Württemberg yarışmasına katılarak yaş kategorisinde birinci oldu. Daha öncede Japonya başta olmak üzere birçok ülkede birinci olan Adanalı Elifsu Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına ödülü Almanya’da aldığını söyledi.



Eroğlu, “Cumhurbaşkanı’nın bugünkü Adana programında ona keman çalacaktım ancak yarışma için Almanya’dayım. Sizinle tanışmayı çok istiyordum ancak bu yarışmada birinci oldum, çok mutluyum. Sizi görmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Elifsu Eroğlu’nun Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya’da düzenlenecek olan müzik yarışmalarına davet aldığı öğrenildi. (UMT-

