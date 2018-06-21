Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - İSTANBUL

11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - İSTANBUL

- Seminerden detaylar - Orhun Ene ile röportaj - Uygulamalı eğitimden görüntüler - TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene:"Türkiye'yi hem uluslararası düzeyde hem de başka liglerde temsil edecek antrenörlerin yetişmesi için bize de düşen işler var"İSTANBUL (AA) - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek antrenörlerin yetişmesinde kendilerine de görevler düştüğünü belirterek, bunun için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Ene, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ne katıldı.
Seminerde TOFAŞ'ın hücum ve savunma anlaşıyla ilgili sunum yapan Ene, yoğun geçen sezonun ardından antrenörlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.Orhun Ene, seminerde bilgi paylaşımında bulunduklarını vurgulayarak, "İnşallah burada yapacağımız paylaşımlar Türk basketboluna katkı sağlar. Buraya gelip bir şeyler paylaşmak ve öğrenmek isteyen çok değerli antrenör arkadaşlar var. Son yıllarda Türkiye'deki yabancı antrenör sayısı ve Türk antrenörlerle ilgili kendi içimizde de eleştiri yapıyoruz. Türkiye'yi hem uluslararası düzeyde hem de başka liglerde temsil edecek antrenörlerin yetişmesi için bize de düşen işler var. Bunlardan en önemlisi de çalışmak ve kendimizi geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Dera Basketbol Uluslararası Allah 

İlgili Foto Galeriler
A Milli Genç Takımı Ve Latif DoğanA Milli Genç Takımı Ve Latif Doğan
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı