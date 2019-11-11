'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı - KARS Haberi
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı - KARS - Fidan dikiminden görüntüler - Kars Valisi Türker Öksüz'ün konuşması - Fiden dikmek için gelen çocuğun konuşmasıKARS - Kars 'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kafkas Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte 29 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda 5 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, heyecan verici bir etkinlikte fidanları toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu bir milli ağaçlandırma seferberliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 milyon ağacı toprakla buluşturuyoruz." dedi. Dikilen fidanların gelecek nesillere nefes olacağını ifade eden Öksüz, "Bu projesi adı" Geleceğe Nefes", dikeceğimiz ağaçlarla birlikte geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara, bütün yaşayana vatandaşlara gelecekte bu fidanların toprağa verdiği, hayata verdiği, doğaya verdiği nefesle istifade edecekler. Bu farkındalık çalışması aynı zamanda, Türkiye'de 11 milyon fidan dikilirken ilimizde 29 bin fidanı 5 ayrı noktada toprakla buluşturduk." diye konuştu.
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