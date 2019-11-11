'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - DİYARBAKIR
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - DİYARBAKIR - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - Fidan dikim sahasının drone ile çekilmiş görüntüleri - Çocukların fidan dikimi - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in konuşması"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programıDİYARBAKIR - Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Diyarbakır 'da fidan dikim etkinliği yapıldı.
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