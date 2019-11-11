'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - DENİZİ
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - DENİZİ - Fidan dikim töreni - Fidan dikim sahası - Öğrencilerin görüntüsü - Denizli Valisi Hasan Karahan'ın konuşması - Fidanların dikilmesi - Öğrencilerin konuşması - Fidan dikim sahasından genel detay - Denizli 'de 200 bin fidan dikiliyorDENİZLİ - Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Denizli 'de fidan dikimi gerçekleştirildi. Denizli 'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.Vali Hasan Karahan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir rekora imza atılacağını söyledi.
Karahan, yeşilin yaygın olduğu kentlerden biri olan Denizli ile gurur duyduklarını sözlerine ekledi. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya ise Türkiye'de ağaç sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanyaya desteğin çok büyük olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Çetinkaya, program kapsamında 50 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 200 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirdi.Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.
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