Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - BURDUR

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - BURDUR

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - BURDUR - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan Yarın Nefes" programı - Burdur Valisi Hasan Şıldak ile röportaj - Etkinlikten detaylar - Halk oyunlarının oynanması - Protokol üyelerinin ve öğrencilerin fidan dikmesi"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Burdur 'da fidan dikildiBURDUR (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Burdur 'da fidanlar toprakla buluşturuldu. Burdur 'da Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde düzenlenen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle gerçekleştirilen organizasyonla dikilen fidanların ülkenin yeşilliğine yeşillik katacağını söyledi.

Eş zamanlı bu denli büyük bir organizasyonu gerçekleştirmesinin, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini belirten Şıldak, "Ülkemiz genelindeki 2023 noktada gerçekleştirilen bu etkinlikte ilimizde ise 14 yerde 213 bin fidanımız dikilecek. Amacımız yeni nesli çevre bilinciyle, ağaç sevgisiyle büyütmek." dedi.
Etkinlikte halk oyunları gösterisinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.Programa AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lyon Efes Öğrenciler Halk Oyunları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı