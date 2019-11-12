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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - TRABZON

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - TRABZON

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - TRABZON - Fidan dikim alanından görüntüler - AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşması - Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun konuşması - Fidan diken çocuğun konuşmasıMilli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Trabzon 'da 100 bin fidan toprakla buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Üniversitesi'ne 12 bin fidan dikildi.

Lyon Efes 

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