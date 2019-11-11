'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - İZMİR Haberi
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - İZMİR - Ağaçlandırma sahasından detay görüntü - katılan protokolden görüntü - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin konuşması - İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşması - Vali Erol Ayyıldız'ın fidan dikimi - Fidan dikimi için Bosna Hersek’ten gelenlerden görüntü ve röportaj - Fidan dikiminden drone görüntüleri - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Menderes ilçesinde çıkan yangında hasar gören arazide başlatılan fidan dikim etkinliğine Bosna Hersek'ten gelen öğrenciler de katıldıİZMİR (AA) - Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında İzmir 'de geçen yaz çıkan yangında hasar gören arazide fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında İzmir 'deki fidan dikim etkinliği, Menderes ilçesine bağlı Orhanlı Köyü'nde hazırlanan ağaçlandırma sahasında başladı.
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