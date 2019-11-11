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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - BURSA Haberi

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - BURSA Haberi

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - BURSA

GÖRÜNTÜ: - Fidan dikiminden detaylarBURSA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Bursa , Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te fidanlar toprakla buluştu. Bursa Valiliği öncülüğünde İl Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından Nilüfer ilçesi Başköy mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidanların dikimi yapıldı.Saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri kapsamında Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mevkii Ağaçlandırma Sahasında fidan dikimi yapıldı.Etkinliğe, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

Lyon Efes Bolat Akkale Öğrenciler 

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