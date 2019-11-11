'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - BURSA
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - BURSA
GÖRÜNTÜ: - Fidan dikiminden detaylarBURSA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Bursa , Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te fidanlar toprakla buluştu. Bursa Valiliği öncülüğünde İl Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından Nilüfer ilçesi Başköy mevkisindeki ağaçlandırma sahasında fidanların dikimi yapıldı.Saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri kapsamında Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mevkii Ağaçlandırma Sahasında fidan dikimi yapıldı.Etkinliğe, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.
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