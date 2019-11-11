'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - BİNGÖL
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - BİNGÖL - Fidan dikim alanından görüntüler - Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve öğrencilerin fidan dikimi - Vali Kadir Ekinci'nin açıklamaları - Genel görüntüler Bingöl ’de 103 bin fidan toprakla buluştuMilli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Bingöl ’de 103 bin fidan toprakla buluştu. Bingöl Valisi Kadir Ekinci:“Orman Bakanlığımızın ilimiz için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi, bu duyarlılıkla beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158’lik sahiplenme oranıyla da Türkiye’de 3. İl olmuştur”BİNGÖL - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. Bingöl Merkez Şeyh Ahmet Mevkiindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 6 farklı noktada binlerce kişinin katılımıyla 103 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, milletin projeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının Bingöl için belirlediği 65 bin fidan kapasitesinin 103 bine çıktığını belirterek,“Bugün tüm Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığımızca “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında 11 milyon fidan toprakla buluşturuluyor. Hakikaten bu kapsamda milletimizin projeye vermiş olduğu destekten dolayı ben emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünya çapında bir proje, dünya çapında bir organizasyon ve onun için hem Bingöl lümüz, hem de Türkiye’miz için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sayın bakanımızın dediği gibi fidan dikmek bizim için memleket meselesidir, millet meselesidir. Bu proje önemli bir projedir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çok ciddi bir duyarlılık gösterilmiştir. Özelikle Orman Bakanlığımızın ilimiz için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi, bu duyarlılıkla beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158’lik sahiplenme oranıyla da Türkiye’de 3. İl olmuştur. Ben bu duyarlılıktan dolayı tüm Bingöl halkına duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, ormanların sadece ağaçlık bölgeler olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, özelikle çocuklara ağaç ve orman sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.
Vali Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.
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