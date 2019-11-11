'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - ADIYAMAN
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - ADIYAMAN - 11 Milyon Ağaç - Fidan dikim alanından görüntüler - Vali Aykut Pekmez'in konuşması "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasıADIYAMAN (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Adıyaman 'da fidanlar toprakla buluştu. Adıyaman 'da 27 noktada 175 bin fidan toprakla buluştu.Vali Aykut Pekmez, Toptepe köyünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Adıyaman 'ın da bu kampanyaya destek olduğunu aktaran Pekmez, "Kampanyanın anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil ve yaşanabilir ülke bırakmak. Asıl amacımız bütün vatandaşlara ağaç, orman ve yeşili sevdirmek. Adıyaman genelinde de bu yıl toplam 1 milyon 800 bin fidan dikilecek. Bir kısmı dikilmeye başladı. Sezon bitine kadar bitirmiş olacağız."Konuşmaların ardından Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve protokol üyeleri fidanı toprakla buluşturdu.Bu arada, açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlüleri de bin 420 fidan dikti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Türmüz köyü kırsalındaki alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Amacımız daha yeşil bir Türkiye, çocuklarımızın oyun alanlarının arttığı bol oksijenin olduğu Türkiye'ye bir nebze de olsa katkı sunmak." dedi.
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