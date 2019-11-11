Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - ADIYAMAN

'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası - ADIYAMAN

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası - ADIYAMAN - 11 Milyon Ağaç - Fidan dikim alanından görüntüler - Vali Aykut Pekmez'in konuşması "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasıADIYAMAN (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Adıyaman 'da fidanlar toprakla buluştu. Adıyaman 'da 27 noktada 175 bin fidan toprakla buluştu.Vali Aykut Pekmez, Toptepe köyünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Adıyaman 'ın da bu kampanyaya destek olduğunu aktaran Pekmez, "Kampanyanın anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil ve yaşanabilir ülke bırakmak. Asıl amacımız bütün vatandaşlara ağaç, orman ve yeşili sevdirmek. Adıyaman genelinde de bu yıl toplam 1 milyon 800 bin fidan dikilecek. Bir kısmı dikilmeye başladı.
Sezon bitine kadar bitirmiş olacağız."Konuşmaların ardından Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve protokol üyeleri fidanı toprakla buluşturdu.Bu arada, açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlüleri de bin 420 fidan dikti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Türmüz köyü kırsalındaki alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Amacımız daha yeşil bir Türkiye, çocuklarımızın oyun alanlarının arttığı bol oksijenin olduğu Türkiye'ye bir nebze de olsa katkı sunmak." dedi.

Denetimli Serbestlik Hükümlüler Oksijen Şili Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı