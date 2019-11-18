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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - VAN İzle

11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - VAN İzle



: - Olaya ait güvenlik kameraları - Zanlıların emniyetten çıkarılışı Van 'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandıVAN (AA) - Van 'da gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Ekipler, iş yeri ve çevredeki 57 güvenlik kamerasının 127 saatlik kaydını inceledikten sonra "oto", "kablo" ve "hayvan" hırsızlığını gerçekleştirenlerin şüpheliler E.B, E.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonda E.B, E.K. ve T.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İpekyolu Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Hayvan 

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