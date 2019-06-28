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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
11 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ

11 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ



: - Jandarma ekiplerinin göçmenleri hastaneye getirişi - Sağlık Muayenesine giren - Tekirdağ İl Göç İdaresine sevkleri Tekirdağ 'da 11 düzensiz göçmen yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ve Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 11 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri Yaylagöne Mahallesi'nde plakası Uğur U. idaresindeki panelvan aracı durdurdu.Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afgan uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.Muratlı ilçesinin Yeşilsırt Mahallesi'nde ise jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 5 şüpheliyi yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hastane Jandarma Kaçak Akalan Yurt Dışı 

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