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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı - İSTANBUL Haberi

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullanması ve açıklamaları11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandıİSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı.Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile oyunu kullanmak için Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na geldi.Sandık görevlilerine başarılar dileyen Abdullah Gül, "1138" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de aynı sandığa oy attı.Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Oyumuzu attık, hayırlı neticeler neyse Türkiye için, memleket için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4 - 4,5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar." diye konuştu.
Gül çifti, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra okuldan ayrıldı.

Vatandaşlık Allah 

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