Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı - İSTANBUL

11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı - İSTANBUL

- Abdullah Gül'ün oy kullanması detaylar - Abdullah Gül'ün açıklaması 11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı - Abdullah Gül: "Neticede milletin kararı, herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz ve milletimiz için"İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi.Gül çifti, oylarını "1134" numaralı sandıkta kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdi.Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasinin güzel anlarından birisini yaşıyoruz hep beraber. Bütün vatandaşlar oyunu kullanıyor, çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı, herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz ve milletimiz için." dedi.
11. Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Vatandaşlık 

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı