11. Büyükelçiler Konferansı - Çavuşoğlu - ANKARA İzle
- 11. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un tokalaşması - Salona gelişleri - Salondan görüntüler - Çavuşoğlu'nun konuşması11. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var. Bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var. Bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." dedi. Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un katıldığı oturumun açılış konuşmasını yaptı.AB Komisyonu bünyesindeki mevcut görevini bırakmaya hazırlanan Avramopoulos ile gelecekteki yeni görevlerinde de birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşoğlu, Avromopoulos'un Türkiye - AB ilişkilerinin destekçisi olduğuna vurgu yaptı.Çavuşoğlu, Avromopoulos ile göç konusu başta olmak üzere zor dönemlerde birlikte çalıştıklarına işaret ederek, AB yetkilisinin, aynı zamanda ülkesi Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki yapıcı tavrına dikkati çekti.İki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var. Bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım