109 yaşındaki Ahmet dede oyunu kullandı

-Özer'in açıklamaları



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan Merkezde yaşayan Ahmet Özer, ilerlemiş yaşına rağmen sandık başına gitti. Türkiye'nin cumhurbaşkanının ve 27. dönem parlamentosunun belirlendiği seçimde, oy kullanan vatandaşlardan biri tam 109 yaşında. 7 çocuk ve 67 torun sahibi olan Ahmet Özer, çocuklarının yardımıyla merdivenleri güçlükle çıkarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu Atatürk ilkokulunun ikinci katına çıkabildi. Yaşlı dede daha sonra 1038 nolu sandıkta oyunu kullandı. 109 yaşındaki Asım Özer, güçlükle oyunu kullandıktan sonra tekrar evine döndü. Yakınları, Özer'in oy kullanmak istediği yönünde ısrarları üzerine getirdiklerini belirtti.



