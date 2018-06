- 108 yaşındaki Asiye Nine oyunu kullandı Haberi

-Oy vermesi

( İSTANBUL ) - (Özel) 108 yaşındaki Asiye Nine oyunu kullandı İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile gündeme gelen 108 yaşındaki Asiye Bekir, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı. Bekir, dün de Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde görme imkanı bulmuştu. 108 yaşında olan Asiye Nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği ve ölmeden önce görme isteği ile gündeme gelmişti. Asiye nine bugün öğlen saatlerinde Gürpınar'da bulunan bir okulda oyunu kullandı. Yakınlarının yardımı ile okula tekerlekli sandalye ile gelen Asiye Nine oyunu kullandıktan, oy kullanmanın mutluluğunu dile getirerek, hayırlı olmasını diledi. Asiye Nine'yi okulda gören ve tanıyan vatandaşlar ise sevgi gösterisinde bulunarak halini hatırını sordu. Öte yandan Asiye Nine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylikdüzü'nde tanışma fırsatı buldu. (MD-EY