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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
107'lik 'Çınar'

107'lik 'Çınar'

Yaşlı adamın çalışma görüntüleri detay

Irak 

-Yaşlı adamın eşiyle birlikte el ele dolaşması detay
-İbrahim Tıkıç röp
-Ekrem Karagöl röp.
-Ramadan Tıkıç röp.

( ORDU -ÖZEL)- Ordulu Ramadan Tıkıç tam 107 yaşında ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaşayan ve 'Çınar' olarak çağrılan Ramadan Tıkıç, tam 107 yaşında. Kabadüz ilçesinde yaşayan Ramadan Tıkıç, ilerleyen yaşına rağmen günlük yaşantısını engelleyecek hiç bir sağlık sorunu bulunmuyor. İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan ve bir asrı geride bırakan Ramadan Tıkıç’a komşuları ‘Çınar’ diyor. Oğlu İbrahim Tıkıç, babasının ilçenin en yaşlı kişisi olduğunu söyledi.

Babasının 107 yaşında olduğunu dile getiren İbrahim Tıkıç, “Babam ömrünün büyük bölümünü yaylada yaşayarak geçirdi. Şu an ilerleyen yaşına rağmen hiçbir sağlık sorunu yok” dedi.
Tüm işlerini kendisinin yaptığına dikkat çeken Tıkıç, “Babam sürekli bir işle meşgul olmayı sever. Her gün bahçesinde, tarlasında çalışır, bütün işlerini kendisi yapar” diye konuştu.

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