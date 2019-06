Uzun Ömür Hakkında

-Röportajlar-Detaylar-Kimliğin fotoğrafı( ARTVİN ) ARTVİN- Artvin’de 106 yaşındaki Vahide Avcı, 106 yaşında her ay maaşını postaneye giderek gişeden kendisi alıyor. Vahide nine, gişe memuruna kimliğini uzatıp işlemlerin tamamlanmasının ardından parasını tek tek sayarak imzasını atıyor. Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü'nde hicri takvime göre 1331 doğumlu, miladı takvime göre 1913 yılında dünyaya gelen 106 yaşındaki Vahide Avcı, prensipleri ve yaşam tarzıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Hayatının tamamını köyde geçiren Vahide Avcı, bu yıl torunlarının ısrarı üzerine şehirde onların yanında yaşamaya başlamış. Prensipleriyle dikkat çeken Vahide nine, başkasının yaptığı yemeği yemiyor, bakkala ekmek almak için bile kendisi gidiyor. Parasını tek tek saydı Evde maaş ödeme teklifini kabul etmeyen Vahide nine, bizzat postaneye kendi gidip işlemler kendi takip ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da maaşını almak için postaneye giden Vahide Avcı’yı PTT Artvin Baş Müdürü Gönül Kocaman kapıda karşıladı. Gişe işlemlerine sırasında kendisine eşlik eden Kocaman, 106 yaşındaki ninenin elini öperek kendisine sağlıklı uzun ömürler diledi. Maaşını almak için gişeye giden Avcı, kimliğini gişe memuruna uzatıp işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Parasını tek tek sayarak imzasını atan 106 yaşındaki Vahide nine, daha sonra postaneden ayrıldı. "Yaşam sırını ben bilmem Allah bilir" Köy yaşantısını sevdiğini ifade eden 106 yaşındaki Vahide Avcı, "Uzun yaşamanın sırrı nedir?" sorusuna, ”Ben bilmem Allah bilir. Bir kez bile hastanede yatmışlığım yok" dedi."Ninem kendi işini kendi görür" En büyük torunu Ersin Genç (50), yaptığı açıklamada ”Ninem kendi yemeğini kendi yapar. Tuzludur, yağlıdır, şekerlidir diye kimsenin yaptığı yemeği yemez. Kendi işini kendi görür. Maaşını ayın 21’inde hiç aksatmadan kendi gelir, imzasını atar parasını alır. Doğma büyüme Artvin’de yaşamıştır ama Gürcü’dür” diye konuştu.Köyü ve doğal yaşamı sever Diğer torunu İbrahim Avcı (36) ise yaptığı açıklamada "Ninemin 4 çocuğu, 15 torunu var. Mahallede dolaşır, ekmeğini kendi alır. Daha önceleri köyde yaşıyordu. Odun ihtiyacını kendi karşılıyordu, otunu biçiyordu, inek besliyordu. Köyde doğal ortamda yaşamını sürdürüyordu” ifadelerini kullandı.