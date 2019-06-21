106 yaşına giren Muazzez İlmiye Çığ için Mersin’de doğum günü kutlaması İzle

-Katılanlardan görüntü

-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Çığ’ın elini öpmesi ve sohbet etmesi

-Çığ ve yanındakilerden görüntü

-Çığ’ın konuşması

-Başkan Seçer’in konuşması

-Çığ’ın doğum gününün kutlanması



( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yaşayan Çığ’ın 105. doğum gününü düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çığ’ın ellerinden öperek doğum gününü kutladı MERSİN



– Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 105. yaşını Mersin’de sevenleriyle kutlayarak 106. yaşına girdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çığ’a doğum günü kutlaması düzenleyerek ellerinden öptü. Mersin’de kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 20 Haziran 1914’te Bursa’da doğan Tarihçi, Bilim İnsanı ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bugün 105. yaşını tamamladı. Çığ için 105 meşe fidanı dikerek bir ‘Muazzez İlmiye Çığ Meşe Koruluğu’ oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Zamanın Ötesinde Muazzez İlmiye Çığ’ belgeseline imza atan Altınbaş Üniversitesi ile işbirliğinde bir de doğum günü kutlaması düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe kızı ile birlikte katılan Çığ’a ilgi çok yoğun oldu. Katılımcılar Çığ ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girerken, etkinliğe Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Prof. Dr. Sabri Özaydın’ın ‘Muazzam Muazzez’ kitabının yazarı gazeteci Sedef Kabaş ile çok sayıda Mersinli katıldı.

“Çok severek çalıştım” Etkinlik, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Özaydın’ın yönettiği ‘Zamanın Ötesinde Muazzez İlmiye Çığ’ belgeselinin gösterimiyle başladı.

Belgeselin ardından Çığ, salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtlayarak bir söyleşi gerçekleştirdi. Çığ, gazeteci Kabaş’ın, “Bu yaşınıza kadar yaşamınızın en temel üç sırrı nedir?” sorusu üzerine Çığ, şu yanıtı verdi: “Hoşgörü, çalışma ve sevmek; her şeyi sevmek. Çok severek yaptım, çok çalıştım. Sıkıntılar vardı ama ben çok severek çalıştım. Çalışmanın çok önemi var insanın hayatında. Bir de hoşgörülü olacaksanız. Yemek konusunda her türlü şeyi yedim, ayırmadım. Etrafımda çocuklarım bana çok sahip çıktılar, beni daima yücelttiler, sevdiler. Bu sevgiler beni çok mutlu etti. Sevgiyi hem vereceksin hem alabileceksin. Bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Belki bunlar benim hayatımın uzamasına sebep oldu.” Söyleşinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Seçer de Çığ’ın Mersin’de yaşamasının son derece önemli ve değerli olduğunu söyledi.



Mersin’e ilk geldiği yıllarda Çığ’ı dinleme imkanı bulduğunu belirten Seçer, şimdi ikinci kez dinlediğini vurgulayarak, “Bir cumhuriyet kadının azmini, alın terini, emeğini bize ifade ediyor. Bilimin öncülüğünde bir toplumun neler yapabileceğine işaret ediyor” diye konuştu.

Daha sonra Muazzez İlmiye Çığ için üzerinde nazar boncuğu ve bir meşe yaprağı olan pasta getirildi ve salonda bulunanlar hep birlikte Çığ’ın 105. doğum gününü kutladı.

