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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
105 yaşındaki Seyit dede, uzun yaşamın sırrını anlattı

105 yaşındaki Seyit dede, uzun yaşamın sırrını anlattı

-cami geliş gidiş detay

Televizyon Süt Ürünleri İbadet Hamdolsun Hükümet 

--çıngı ile röp
--vatandaşlar ile röp
--kuran okuma detayı

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen vakit namazlarını camide kılmak için gösterdiği çaba ile dikkat çekiyor. Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ibadetlerin kendisini dinç tuttuğunu söyledi.

SİVAS

- Sivas’ta yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen vakit namazlarını camide kılmak için gösterdiği çaba ile dikkat çekiyor. Çıngı, ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ibadetlerin kendisini dinç tuttuğunu söyledi.

Sivas kent merkezi Aydoğan mahallesinde yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, ilerleyen yaşıyla dikkat çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen vakit namazlarını evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta ki camide kılan Çıngı, uzun yaşamasının sırrını da aksatmadığı ibadetlerine bağlıyor. 105 yaşında olduğunu ancak resmiyette 12 yaş küçük göründüğünü belirten Çıngı, Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve bir çok siyasi lideri gördüğünü belirtirken. En büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi.

Günlük yaşamında çayı az tükettiği ifade edip, süt ve süt ürünleri bolca tükettiğinin altını çizdi. İbadetlerin kendini hayatta tuttuğunu da sözlerine ekledi. “Çok sağlıklıyım” 105 yaşında olmasına rağmen kendisini çok sağlıklı hissettiğini belirten Çıngı, “Benim doğumu kimliğe ufak yazmışlar ben 105 yaşındayım. 105 yaşındayım bu zamana kadar her şeyi gördüm. Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Fevzi Çakmak’ı bütün siyasileri gördüm. Hayatta her şeyi yaptım, geldi geçti. Bir camii yaptırdım. Çayı az içerdim. Ayran, yoğurt ve süt çok yerdim. Beni onlar ayakta tuttu. Çok iyim sağlık olarak hamdolsun. Vakit namazlarında öğle ve ikindiyi camiye gidiyorum, komşularımın yardımıyla. Diğer namazlarımı evde kılıyorum. Sabaha kadar ibadet yapıyorum teşbih çekiyorum. Çok ibadet beni hayatta tutuyor. Rabbime çok şükür “dedi.
“Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum” Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı televizyondan ve gazeteden takip ettiğini belirten Çıngı, en büyük arzusunun kendilerini görmek olduğunu söyledi.

Çıngı, “Allah’a çok şükür. Hayatımda iyiliği de, kötülüğü de yaşadım. Kıtlığı da gördüm çocukluğumda. Şimdi bolluk var, çok güzel. Hükümet iyice, hükümet gibisi Allah gönderdi Cumhurbaşkanımızı. Cumhurbaşkanımızı tanıyorum, fotoğraflarını görüyorum. Cumhurbaşkanımızı görmek isterim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, keşke gelse “dedi.
Vatandaşlar, 105 yaşındaki Çıngı’nın ibadetlerine bağlılığı ile gençler için güzel bir örnek olduğunu söylediler.
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