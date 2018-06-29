Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
105 kilogram eroin ele geçirildi - VAN İzle

105 kilogram eroin ele geçirildi - VAN İzle

- Ekiplerin kamyonette narkotik köpeği Alfa ile arama yapması - Kamyonetin kasasına gizlenen uyuşturucu paketlerinin çıkarılması - Ele geçirilen uyuşturucu madde paketlerinin sergilenmesi Van 'da 105 kilogram eroin ele geçirildi - Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 KN 4419 plakalı kamyonette arama yaptı.Narkotik köpeği "Alfa''nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajına gizlenmiş 200 paket halinde 105 kilo 270 gram eroin bulundu.Sürücü H.A. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Terör Örgütü Kontrol Noktası 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı