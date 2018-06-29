105 kilogram eroin ele geçirildi - VAN İzle

- Ekiplerin kamyonette narkotik köpeği Alfa ile arama yapması - Kamyonetin kasasına gizlenen uyuşturucu paketlerinin çıkarılması - Ele geçirilen uyuşturucu madde paketlerinin sergilenmesi Van 'da 105 kilogram eroin ele geçirildi - Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 KN 4419 plakalı kamyonette arama yaptı.Narkotik köpeği "Alfa''nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajına gizlenmiş 200 paket halinde 105 kilo 270 gram eroin bulundu.Sürücü H.A. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.