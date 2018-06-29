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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
105 kilo eroin hassas burun Alfa’ya takıldı İzle

105 kilo eroin hassas burun Alfa’ya takıldı İzle

Narkotik köpeği Alfa'nın arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Polisin zula yerini açması
-Eroin paketleri
-Alfa'nın eroinlerle poz vermesi

( VAN ) 105 kilo eroin hassas burun Alfa’ya takıldı VAN

- Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri ile birlikte narkotik köpeği ‘Alfa’nın da katıldığı operasyonda 105 kilo 270 gram eroin maddesi ele geçirildi Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 29 Haziran 2018 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mevkii’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan açık aksa kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Alfa’ ile birlikte yapılan detaylı aramada; araç kasasının tabanına zulalanmış şekilde 200 paket halinde toplam 105 kilo 270 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.A. isimli şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.
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