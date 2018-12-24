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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı - NİĞDE

102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı - NİĞDE

- Emine ninenin yaşadığı evden detay - Emine ninenin evinden çıkmasından detay - Emine ninenin evinin önünü temizlemesinden detay - Emine ninenin torunları tarafından pastanın getirilmesinden detay - Pastanın mumlarının yakılması ve kesilmesinden detay - Emine ninenin pastayı yemesinden detay - Emine ninenin konuşmasıNİĞDE (AA) - Niğde 'de 102 yaşına giren Emine nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı.Güllüce köyünde hayatını sürdüren 102 yaşındaki Emine Özkan'ı torunları doğum gününde unutmadı.Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Emine nine, ilk kez doğum günü kutladığını belirtti.
Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Özkan, 1937 yılında eşiyle Niğde 'ye geldiklerini, eşi vefat ettikten sonra hayatını terzilik yaparak devam ettirdiğini söyledi.

Torunları ve evlatlarının kendisini ihmal etmediğini anlatan Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı. Eskiye özlem duyduğunu ifade eden Emine nine, günlük hayatı radyodan takip ettiğini belirtti.

Doğum Günü Bild 

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