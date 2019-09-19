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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
102 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

102 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin sahil güvenlik tarafından limana götürülmesi Çanakkale 'de 102 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE - Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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