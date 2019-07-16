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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa'da da bulundu

100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave kaktüsü Aliağa'da da bulundu

Kaktüsten görüntüler

-Genel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan, 100 yıl kadar süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken Agave kaktüsü, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinin ardından sanayi kenti Aliağa'da da çiçek açtı. UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, ana vatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave Kaktüsü, Kazım Dirik Mahallesi Değirmen tepesinde bulunuyor. Çiçekleriyle 7-8 metreye yaklaşan boya ulaşan Agave'nin geniş kaktüs yaprakları da dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri ise belediyenin bitkiyi yerinde koruması gerektiğini belirtti.

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