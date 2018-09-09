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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
100 yıldır beklenen su çeşmelerden akmaya başladı İzle

100 yıldır beklenen su çeşmelerden akmaya başladı İzle

Su kaynağından görüntü

Hastane İsaf Gesi İçme Suyu Kabil 

-Çeşmeden suyun içilmesi
-Başkan ile röportaj
-Vatandaş ile röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır devam eden içme suyu sorunu çözüldü ve yıllardır beklenen su çeşmelerden akmaya başladı.
SİVAS

- Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır devam eden içme suyu sorunu çözüldü ve yıllardır beklenen su çeşmelerden akmaya başladı.
Sivas'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır içme suyu sorunu yaşanıyordu. Altınyayla Belediyesi tarafından son 3 yılda yapılan sondaj çalışmaları ile su kaynağına ulaşılarak yüz yıllık su sorunu çözülmüştü. Yapılan sondaj çalışmasıyla saniyede 25 metreküp içme suyu elde edildi. Kaynaktan çıkan suyun içme suyu ishale hattına verilmesi ile ilçe halkı artık suya kavuştu. İlçenin 100 yıllık içme suyu sorununu uzun süren çalışmalar sonrası çözen Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer,” Gönül rahatlığı ile artık suyumuzu içebiliyoruz. 100 yıldır ilçemizde ve ilçe olmadan önce kasabamızda, su sorunu vardı. Bizler 1 bardak kazara su içsek hastanede soluğu alıyorduk. En son depomuza kattığımız su ile gönül rahatlığı ile suyumuzu içmeye başladık “ dedi.
“Gönül rahatlığı ile tüketilebilir” Çeşmeden akan suyun ilçe halkı tarafından artık gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini belirten Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, “ Gönül rahatlığı ile artık suyumuzu içebiliyoruz. 100 yıldır ilçemizde ve ilçe olmadan önce kasabamızda, su sorunu vardı. Bizler 1 bardak kazara su içsek hastanede soluğu alıyorduk. En son depomuza kattığımız su ile gönül rahatlığı ile suyumuzu içmeye başladık. Herkese de suyumuzu tavsiye ediyoruz” dedi.
Geçmiş yıllarda ilçeye gelen misafirlerin çeşmelerden akan suları tüketmekte zorluk yaşadığını belirten başkan Mermer, günümüzde ise ilçeye gelen misafirlerin ilçeden tüketmek için su götürdüğünü söyledi.

Mermer, “ Eskiden ilçe dışından ziyarete gelenler suyumuzu içemezken artık misafirlerimiz ilçemizden su götürüyorlar. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor. Sudan kaynaklı hiçbir enfeksiyonel rahatsızlık yaşamıyoruz. Gönül rahatlığı ile suyu içebilirler, kaynak suyu kalitesinde içme suyumuz var. İlçemizdeki herkese bu suyun artık şebekesinden, çeşmesinden akarak takdimini yaptık. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize. Bu yılın baharında vurduğumuz kuyu ile ilçemizin 100 yıllık su sorununu belki de onlarca yıl gelişse de nüfusumuz 40- 50 bin olana kadar suyumuz yeterli gelir. Bu soruna çözüm bularak gönül rahatlığı ile halkımızın yüzüne bakabiliyoruz “ dedi.
“Her gelen başkanın vaadiydi” Altınyayla ilçesinde ikamet eden Bekir Kulmaç ise su sorunun Altınyayla’nın geçmiş yıllarda en büyük sorunu olduğunu belirtip, her gelen başkanın su sorununu çözme vaadiyle geldiğini söyledi.

Kulmaç,” Yıllardır süren bir sorundu Altınyayla’nın olmazsa olmazlarındandı ve büyük bir sorundu. Her gelen başkan da bu vaat ile geliyordu. Su sorunu hallederim diyordu. Fakat su sorunu yıllardır hiçbir şekilde hal olmuyordu. Ama şimdi gerçekten evimizde akan suyumuz çok şahane ve oldukça lezzetli. Sivas bölgesinde belki de en kaliteli su olma özelliğine sahiptir. Huzurla içiyoruz suyumuzu. Başkanımızın işi rast gelsin su sorunumuzu çözdü. “ dedi.

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