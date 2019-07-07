Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali başladı - SİVAS Video

100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali başladı - SİVAS Video

- Gösterilerden detaylar - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali başladıSİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali" başladı.
Sivas Valiliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek festivalinin açılışı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde toplanan motosikletliler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne kadar şehir turu attı, müze bahçesinde gösteri sundu.Festival kapsamında 9 ilden katılan 60 motosikletliye vatandaşlar ilgi gösterdi. Sivas Valisi Salih Ayhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında 2019'un çok hareketli geçtiğini söyledi.

Etkinliklere vatandaşları davet eden Ayhan, "Enduro Festivali de etkinliklerimizin bir parçası. Vatandaşlarımızın ilgisi arttıkça, bizim bu etkinlikleri daha da desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki vatandaşlarımız destek göstersinler, ilgiyle takip etsinler. Bu manada da ilimizin görünürlülüğünü artırmış oluruz. Bu etkinliği geleneksel hale getirip daha geniş bir organizasyonla taçlandırırız." dedi.

Festival 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı