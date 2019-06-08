Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı Haberi

100 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı Haberi

Kutlamadan detaylar

Kutlay İsaf Doğum Günü Kız Çocuğu Havai Fişek 

-Hasan Hüseyin Sarıkaya'nın kimliği

( MALATYA -ÖZEL)- 100 yaşına havai fişek gösterileri ile girdi MALATYA

- Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıkaya 100 yaşına girdiği doğum gününü çocukları ve torunlarıyla pasta keserek kutladı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Hasan Dede'nin heyecanı ise görülmeye değerdi. Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Hüseyin Sarıkaya'nın 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. 2000 yılında eşi Gülsüm Sarıkaya'yı kaybeden 5 erkek, 3 kız çocuğu, 42 torunu bulunan Hasan Hüseyin Sarıkaya'nın torununun torunu Başak Sarıkaya 17 yaşında. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kayadibi Mahallesi'nde bir araya gelen aile fertleri, Sarıkaya'ya 100. Yaşına özel üzerinde “100” yazan pasta hazırladı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı programda Sarıkaya kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumu üfledi. Unutulmayacak bir doğum günü yaşayan Sarıkaya, çocukları ve torunlarına teşekkür ederken, duygusal anların yaşandığı doğum günü programı misafirlere Akçadağ pilavı ikram ile son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı