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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
'100 Fotoğrafla Atatürk' sergisi - ANKARA Haberi

'100 Fotoğrafla Atatürk' sergisi - ANKARA Haberi

"100 Fotoğrafla Atatürk" sergisi - ANKARA - Fotoğraf sergisinden görüntü - Detaylar - Kaymakam Can Aksoy'un sergiyi gezmesi"100 Fotoğrafla Atatürk" sergisiANKARA (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde "100 Fotoğrafla Atatürk" sergisi açıldı.İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda "100 Fotoğrafla Atatürk" sergisinin açılışı Kaymakam Can Aksoy tarafından gerçekleştirildi.
Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tüncel, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutafa Polat, HEM Müdürü Hüseyin Kaplan ve diğer kurum amirlerini katılımıyla sergiyi gezdi.Öte yandan, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Partililer, daha sonra Gençlik Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı birlikte okudu.

Irak 

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