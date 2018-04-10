100 bin fideyi yarım saatte bitirdiler

-Vatandaşların yoğun ilgisi

-Fidelerden görüntü

-Vatandaş konuşma

-Yıldırım açıklama



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan fidelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterince 100 bin fide yarım saatte bitti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile uygulamaya konulan “Yerel Tohumlar” projesi kapsamında Aydın il genelinde dağıtılacak olan 2 milyon fidenin ilk partisi olan 100 bin adedinin dağıtımı yapıldı. Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan ve domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, dağıtılan fideleri almak için birbiriyle yarıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Dr. Gökçe Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl yerel tohum projesinin dördüncü yılında olduklarını belirterek, “Üç yıldır yapmış olduğumuz fide dağıtımlarına bugün yine başlıyoruz. Bugün itibari ile yaklaşık 15 gün içinde 17 ilçemizde Çakırbeyli ve Kemer Köy pazarlarımızda yerel fide dağıtımlarımız devam edecek. Fidelerimizin tamamı yerli tohumlarımızdan üretilmiştir. Bugün burada Aydınımıza özgü biber, patlıcan ve domates türlerine ait fideleri dağıtıyoruz. 100 bin adet bugün dağıtacağız. Bu fideler sofralık oldukları kadar aynı zamanda tohumlukturlar. Bu fidelerden alan vatandaşlarımız meyvelerinden ayırıp önümüzdeki yılın tohumlarını ayırırlarsa çok daha faydalı olur” dedi.

Yarım saat içinde tükenen fidelerden alan vatandaşlar fideleri bahçelerine veya saksılarına dikeceklerini belirterek, fide dağıtımından memnun olduklarını ifade ettiler.

