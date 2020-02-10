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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı

100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa’ya ulaştı

Araçlardan genel detaylar

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-100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa’da
-İlerleyen askeri araçlardan detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Ceylanpınar ilçesinden gelen ve Hatay sınırına doğru gidecek olan 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa’ya ulaştı. Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden gelerek Şanlıurfa’ya ulaştı. Akçakale çevre yolundan jandarma ve polis eskortluğunda ilerleyen 100 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa’da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na giriş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların tugaydaki yakıt ikmallerinin ardından Hatay sınırına doğru gideceği öğrenildi.
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