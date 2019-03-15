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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs: 'Boş ver polisi sen ben buradayım'

10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs: 'Boş ver polisi sen ben buradayım'

Ünal Deliktaş'ın araba kullanması

Trafik Güvenliği Polis Harekete Geç Bisiklet Direksiyon 

-Baba Hidayet Deliktaş'ın konuşmaları

( KAYSERİ ) 10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs: "Boş ver polisi sen ben buradayım" - Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna araç kullandıran şahsın rahatlığı şaşırttı KAYSERİ

- Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna trafiğin yoğun olduğu yolda 'Aynı bisiklet sürüyormuş gibi süreceksin oğlum, korkma' diyerek araç kullandıran 1 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Şahsın oğluna araç kullandırırken kaydettiği görüntülerdeki rahatlığı, izleyenleri şaşırttı. Kayseri'de Ünal D. isimli şahıs, 10 yaşındaki oğlu Hidayet D.'ye araç kullanmayı öğretmek için trafiğin yoğun olduğu yerde direksiyon başına geçirtti. Oğlunun araç sürmesini kaydeden Ünal D., araç hızlandığında ise 'Gaza yavaş basacaksın oğlum, çok yüklenme' diyerek komut verdi. Ünal D.'nin çektiği görüntü üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Ünal D.'yi yakaladı. Ünal D.'ye, belgesiz araç kullandırmak suçundan gerekli idari cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.
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