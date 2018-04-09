10 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

-Cenazeden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Oturma eylemi

-Polis ve jandarmanın vatandaşları ikna etmeye çalışması

-Yoldan görüntü



( YOZGAT -HD) YOZGAT



- Yozgat'ta yoldan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, hızla gelen 33 EBA 26 Plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu ulaşımı kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol trafiğe tekrar açıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Faruk’un yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza sonrası hafriyat kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

