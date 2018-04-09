Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
10 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Okul Servisi Hız Sınırı Oturma Eylemi Hafriyat Kamyonu Kamyon Şoförü 

-Cenazeden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Oturma eylemi
-Polis ve jandarmanın vatandaşları ikna etmeye çalışması
-Yoldan görüntü

( YOZGAT -HD) YOZGAT

- Yozgat'ta yoldan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, hızla gelen 33 EBA 26 Plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu ulaşımı kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol trafiğe tekrar açıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Faruk’un yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza sonrası hafriyat kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı