10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

-Kazanın olduğu yerden görüntü

-Esnafın konuşması

-Küçük kızın cenazesinden görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay



( KONYA -HD)- Konya’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı KONYA



- Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuğun kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralı Rabia Sena Doğan, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Muzaffer Utku T. gözaltına alındı. Küçük kızın hayatını kaybettiği kazada aracı kullanan sürücünün çok süratli olduğu da iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Cadde üzerinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rabia Sena Doğan’ın karşıya geçmek istediği sırada kontrolden çıkarak yan şekilde viraja giren kamyonetin çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın ardından 10 yaşındaki Doğan’ın metrelerce yola savrulduğu görülüyor. Küçük kızı görünce bayıldı Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazanın ardından kamyonette bulunan kişiler araçtan inmeye başlıyor. Bu sırada görüntülerde araçtan inen bir kadının Rabia Sena Doğan’ı gördüğü sırada bayıldığı yer alıyor. Bunun ardından bayılan kişiye de çevredekiler yardım ediyor. Kazayı gören bir esnaf, cadde üzerinde sürekli kazalar olduğunu ve önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Kazayı gördüm. Çocuğumuz karşıdan karşıya geçerken 150 kilometre hızla gelen bir araç çarpıyor. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Küçük kız toprağa verildi Kazanın ardından hayatını kaybeden Rabia Sena Doğan’ın cansız bedeni yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Küçük kız için Selçuklu ilçesinde bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Camii avlusunda öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Daha sonra Doğan’ın içinde bulunduğu tabut omuzlara alınarak, defnedilmek üzere Bosna Hersek Mezarlığına götürüldü.

