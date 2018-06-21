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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayın altında kaldı - İSTANBUL Haberi

10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayın altında kaldı - İSTANBUL Haberi

- Yaralanan çocuğa ilk müdahale yapılması ve sedyeye alınması - Olay yerinden görüntüler - Kaza bölgesinin temizlenmesi - Görgü tanıkları ile röportaj - Güngören’de, durakta beklediği sırada dengesini kaybederek raylara düşen 10 yaşındaki çocuğa tramvay çarptıİSTANBUL (AA) - Güngören’de, tramvay durağında dengesini kaybedip raylara düşen 10 yaşındaki Enes İlter’e tramvay çarptı. Bir ayağı tramvayın altında kalan talihsiz çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, olay Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bir arkadaşıyla birlikte tramvay bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, rayların bulunduğu noktaya düştü. Bu sırada, durağa yanaşan tramvay, Enes İlter’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz çocuğun bir ayağı tramvayın altında kaldı. Durakta bekleyen diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bu arada, çevredeki vatandaşların yardımıyla İlter, tramvayın altından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes İlter’i hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İlk Müdahale Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

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