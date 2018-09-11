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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı... O anlar kamerada

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Ehliyetsiz Sürücü Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 

-Fotoğraflar

( ANKARA )- Başkent’te ehliyetsiz sürücü küçük çocuğa çarptı: 1 ölü- Olay yerinden kaçan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı ANKARA

- Ankara’da ehliyetsiz 1 şahıs, kiraladığı lüks otomobil ile seyir halindeyken 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk hayatını kaybederken, ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ile vicdansız sürücünün kaçış anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 NE 6131 plakalı otomobil ile Yeşilkuşak Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz E. A., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki H. T.’ye çarptı. 10 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Minik kalbi dayanamadı Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 10 yaşındaki H. T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa aldı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak, kaçan şahsın peşine düştü. Vicdansız sürücü 25 ayrı kamera incelemesinin ardından tespit edildi Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ve Altındağ Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen 25 güvenlik kamerası sonucu, kaçan otomobilin plakası tespit edildi. Ekipler, tespit edilen plaka sonucu otomobilin sahibi H. A.'ya ulaştı. Ekipler H. A.'nın aracını, otomobili kullanmaya ehliyeti olmayan E. A.’ya kiraladığını öğrendi. Ehliyetsiz sürücü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla E. A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayırca, otomobilini ehliyetsiz E. A.'ya kiralayan H. A. hakkında da yasal işlem uygulandı. Gözaltına alınan E. A.'nın ifadesinde “Ehliyetim olmadığı için kaçtım” dediği ortaya çıktı. Vicdansız sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (SFP-BC -
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