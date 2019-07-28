10 yaşında, tırmanma rekoru kırdı - PAKİSTAN Haberi

: - 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja'nın tırmanışından detaylarPAKİSTAN (AA) - Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Dağı'nın zirvesine tırmandı. Khawaja, bu başarısıyla bugüne kadar 7 bin metre yükseğe tırmanan en küçük dağcı unvanının da sahibi oldu.
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