Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
10 yaşında, tırmanma rekoru kırdı - PAKİSTAN

10 yaşında, tırmanma rekoru kırdı - PAKİSTAN



: - 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja'nın tırmanışından detaylarPAKİSTAN (AA) - Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Dağı'nın zirvesine tırmandı. Khawaja, bu başarısıyla bugüne kadar 7 bin metre yükseğe tırmanan en küçük dağcı unvanının da sahibi oldu.

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı