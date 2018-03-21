10 Muvazzaf FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Haberi

-tefö şüphelisi 10 muvazzaf adliye gelişleri



( MUĞLA ) -- Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından eşzamanlı olarak 16 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 36'i muvazzaf askerden ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. MUĞLA



- Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından eşzamanlı olarak 16 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 36'i muvazzaf askerden ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir hafta önce eşzamanlı olarak Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 36 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Muğla’ya getirildiler Gözaltına alınan şüpheliler Muğla’ya getirilerek Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alınmaya başladı.

İfade işlemleri tamamlanan M.H., M.E.G., K.T., A.O.Ş., Ö.İ., M.B., M.Y., İ.K., V.T., Ö.Z.Ç. olmak üzere 10 şüpheli öğle saatlerinde hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildiler. Halen gözaltına bulunan ve ifade işlemleri devam eden 26 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (BT)

