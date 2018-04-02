Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
10 milyon değerindeki eroin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

10 milyon değerindeki eroin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zanlıların adliyeye konulmasından görüntü

Uyuşturucu Kaçak Akalan Polis Ekipleri Irak 

-Adliyeden genel görüntü
-Operasyon görüntüleri

( DENİZLİ )- 20 kilogram eroini sakladıkları yorganın içinde Avrupa’ya kaçırmak isteyen biri kadın 2 kişi tutuklandı DENİZLİ

- Denizli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 10 milyon euro değerinde 20 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1’i kadın 3 kişiden, 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kentte, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Durdurulan bir kamyonetin kasasındaki yorganların içerisinde 250 gramlık poşetlere paketlenmiş halde 20 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda B.A., (53) ve Z.D., (40) ve M.E., isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden B.A., ve Z.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.E., ise serbest bırakıldı. Polis ekipleri yaptıkları başarılı operasyon ile kent tarihinde bir defada yakalanan en yüksek miktarları eroin ele geçirilmesine de imza attılar. Avrupa ülkelerine götürülmek üzere yorganların içerisine gizlinmiş halde bulunan 20 kilogram saf eroin piyasa değerinin ise yaklaşık 10 milyon euro olduğu kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı