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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
10 Metrelik karla mücadele turistler için

10 Metrelik karla mücadele turistler için

Zirve ve çalışan iş makineleri

Turizm Sezonu Kar Kalınlığı Yabancı Turist Karla Mücadele Yükselen 

-10 metre yüksekliğindeki karda kaybolan iş makineleri
-Yol açma çalışmalarından genel ve detay görüntüler

( ADIYAMAN )- Yer yer 10 metre yüksekliğinde kar kalınlığıyla 2 hafta boyunca mücadele eden Karayolları ekiplerinin yolunu açtığı Nemrut Dağı misafirlerini bekliyor. ADIYAMAN

- Karayolları ekipleri yer yer 10 metreye kadar yükselen kar kalınlığının olduğu Nemrut Dağı yolunu iki haftalık mücadelenin sonunda açtı. Zirveden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta başlayan karla mücadele sona erdi. İki hafta boyunca rotatif, greyder ve kepçe ile yolu açmaya çalışan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği ekipleri sonunda zirveye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreden 10 metreye kadar çıktığı Nemrut Dağı yolunda ekipler zorlu bir mücadele verdi. Tipi nedeniyle kar kalınlığının 10 metreye kadar çıktığı yolda iş makineleri kar kalınlığı arasında kayboldu. Yerli ve yabancı turistler UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı'na çıkmak için yolun açılmasını bekliyor. Kommagene Uygarlığında ‘Tanrılar Tahtı’ olarak nitelendirilen ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı’na Milli Park alanına bu yıl mevsim normallerinin üzerinde kar yağdı. Yağan yoğun kara rağmen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla turizm sezonu erken açılacak. Günlerce süren yol açma çalışmaları sonunda Nemrut Dağı misafirlerini ağırlamak için bekliyor. Yetkililer, Adıyaman’da ki otellerin Nisan, Mayıs, Haziran ayları için yüzde 90’a çıktığını ve 2019 yılının turizm açısından iyi geçeceğini ifade etti.

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