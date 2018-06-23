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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
10 kurşunla öldürmüştü, duruşmada 'Kazayla oldu' dedi

10 kurşunla öldürmüştü, duruşmada 'Kazayla oldu' dedi

-ARŞİV-

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Bild Hapis İstemi 

-Şüphelinin emniyetten çıkması
-Araca bindirilmesi
-Aracın gidiş
-Emniyet detayı
-OLAY YERİNDEN KALABALIK DETAY
-VURULDUĞU YER DETAY
-HASTANE DETAY
-ÖLEN KADININ FOTOĞRAFI

( BURSA ) 10 kurşunla öldürmüştü, duruşmada "Kazayla oldu" dedi- "Oğlunun arabasını ben aldım" BURSA

- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde daha önce yanında çalışan Nafiye Şahin'i (40) 10 kurşunla öldüren zanlı Kemal Yılmaz (61) hakim karşısına çıktı. Yılmaz olayın kaza olduğunu dile getirerek kadının oğluna araba aldığını ve Şahin'in kendisini kandırdığını iddia etti. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Öz Sokak’ta Nafiye Şahin'i 10 kurşun sıkarak öldüren Kemal Yılmaz hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması başlayan Kemal Yılmaz ilk duruşmaya çıktı. Duruşmaya Nafiye Şahin'in 4 çocuğu, yakınları, Kemal Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Olay günü yaşananları anlatan Yılmaz olayın kaza olduğunu ileri sürdü. Daha önce tarlasında çalışan Nafiye Şahin'in defalarca kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Kemal Yılmaz duruşmada kandırıldığını ve parasının yendiğini iddia etti. İlk savunmasında "Nafiye benden aldığı paraları vermiyor senetleri ise ödemiyordu. Benim param ile sevgilisine otomobil almıştı. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Kendisi, benim param ile aldığı otomobilde oturuyor aracı ise sevgilisi sürüyordu. Yanına gidip paramı istedim. 'Benden hiçbir şey alamazsın. Elinden geleni ardına koyma' deyince çılgına döndüm. Ve onu öldürdüm" ifadelerini kullanan Yılmaz duruşmada kaza oldu dedi.
Yılmaz savunmasında "Silahım bulundurma ruhsatlıydı. Olay kaza sonucu olmuştur. Evinin her türlü eşyasını ben aldım. Hatta oğluna araba aldım. 200-250 bin lira masraf yaptım" dedi.
Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.
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