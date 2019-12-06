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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
10 kişilik ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi Haberi

10 kişilik ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi Haberi

yangın detay

Polis Mutfak Tüpü Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-ev detay

( SİVAS )- Sivas'ta 10 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi SİVAS

- Sivas'ta 10 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilekli Sokak üzerinde bulunan bir müstakil binada meydana geldi. Yangın, yabancı uyruklu Seracettin Saidi ve 9 kişilik ailesinin yaşadığı evin mutfak kısmında başlayıp kısa sürede tüm evi sardı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.
Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale edildi. 10 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde maddi hasar oluşurken yangında can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının evde kullanılan mutfak tüpünden çıktı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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