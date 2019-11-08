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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Öğrenciler koreografiyle 1938 rakamını oluşturdu - MUĞLA Haberi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Öğrenciler koreografiyle 1938 rakamını oluşturdu - MUĞLA Haberi

- Öğrencilerin oluşturduğu 1938 yazısı detay - Öğrencilerin oluşturduğu saat detay - Saatin saniye ve dakikasını oluşturan öğrencilerin 09.05'e hareketleri - 1938 yazısının sonsuzluk işaretine dönüşmesi - Türk Bayrağının açılması - Atatürk imzası oluşturulması10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Muğla 'da öğrenciler koreografiyle 1938 rakamını oluşturduMUĞLA (AA) - Muğla 'da 450 öğrenci, koreografiyle Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yıl olan 1938'i oluşturdu.Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.Atatürk'ün vefat ettiği 1938'in ve Atatürk'ün imzasının koreografiyle gösterildiği etkinlikte, Türk bayrağı açıldı.Etkinlik, drone ile görüntülendi.

Sonsuzluk Öğrenciler 

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