Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - KUALA LUMPUR

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - KUALA LUMPUR

- Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği - Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın konuşması - Saygı Duruşu - İstiklal Marşı'nın okunması - Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan'ın konuşması - Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösterimi10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'daki Türkiye Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendiKUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'da törenle anıldı.Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen törene, elçilik çalışanları ile Malezya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.
Selamlama konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, Atatürk'ü saygıyla yad ettiğini kaydetti.
Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün yakın Türk tarihindeki önemini vurgulayarak, bağımsızlık mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu belirtti.
Programın sonunda, Atatürk'ün hayatının önemli dönüm noktalarını anlatan 5 dakikalık bir video gösterimi sunuldu.

Misyon Anma Töreni Saygı Duruşu Başkent Bağımsızlık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı